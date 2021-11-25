В ЮАР выявили новый штамм коронавируса с 32 мутациями, названный B.1.1.529. Пока ученые выявили его в небольшом количестве и работают над тем, чтобы понять его потенциальные последствия.

Об этом сообщает Reuters.

Ученые сообщили, что этот штамм имеет «очень необычное созвездие» мутаций, которые вызывают беспокойство, поскольку могут помочь ему обойти иммунный ответ организма и сделать его более трансмиссивным.

По их словам, первые признаки, полученные из диагностических лабораторий, свидетельствуют о том, что этот вариант быстро распространился в наиболее населенной провинции Гаутенг и, возможно, уже присутствует в других восьми провинциях страны.

Южная Африка подтвердила около 100 образцов как B.1.1.529, но этот штамм также был обнаружен в Ботсване и Гонконге, причем случай в Гонконге был вызван путешественником из Южной Африки. До 90% новых случаев в Гаутенге могут быть B.1.1.529.

— Несмотря на то, что данные ограничены, наши эксперты работают в усиленном режиме со всеми установленными системами наблюдения, чтобы понять новый вариант и возможные последствия, — говорится в заявлении Национального института инфекционных заболеваний ЮАР.

Южная Африка попросила провести в пятницу срочное заседание рабочей группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по эволюции вирусов для обсуждения нового штамма.

Напомним, британские ученые также обнаружили новый вариант COVID, еще более опасный, чем предыдущие, и устойчивый к вакцинам, однако не очень распространенный.