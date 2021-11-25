Британские ученые обнаружили новый вариант COVID, еще более опасный, чем предыдущие, и устойчивый к вакцинам, однако не очень распространенный.

Об этом пишет «Украинская правда».

Британские эксперты считают, что новый вариант COVID возник в Ботсване. Пока известно о 10 случаях этого штамма в трех странах. Он содержит 32 мутации.

Британский генетик предположил, что штамм мог возникнуть во время длительной инфекции у человека с ослабленным иммунитетом, например у больного СПИДом.

Доктор Том Пикок, вирусолог из колледжа Лондона, первым заметил распространение нового штамма, описал комбинацию мутаций в варианте как «ужасную» и назвал его «хуже всех остальных».

Однако другие ученые заявили, что беспрецедентное количество мутаций штамма может сделать его «нестабильным», не давая широкого распространения.

В настоящее время в Ботсване обнаружены три заражения новым штаммом, в Южной Африке — шесть, а также один случай в Гонконге.

Напомним, в Херсонской области зафиксировали случаи новой разновидности штамма «Дельта» — «Дельта+».