В Херсонской области зафиксировали случаи новой разновидности штамма «Дельта» — «Дельта+».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный санитарный врач Херсонской области Юрий Ромаскевич.

— На территории нескольких регионов Украины (в том числе в нашей области) обнаружена циркуляция разновидности штамма «Дельта», так называемого «Дельта+». По предварительным расчетам, его доля в заболеваемости среди жителей Херсонщины составляет 10-15%, — говорится отметил он.

Юрий Ромаскевич прогнозирует второй пик волны коронавируса в середине декабря.

— Учитывая, что все три предыдущих волны были вызваны разными штаммами COVID-19, можно спрогнозировать (я очень хочу ошибиться) второй пик этой волны с началом роста 10-15 декабря 2021 года. Его продолжительность и высоту подъема сможем вычислить дней за 7-8... Количество заболевших и госпитализированных напрямую будет зависеть от уровня вакцинации и соблюдения ограничительных мер, — добавил он.

Напомним, по состоянию на 21 ноября в Николаевской области выявлено 693 новых подтвержденных случая COVID-19. При этом выздоровевших почти вдвое больше.