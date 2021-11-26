Комиссия городского совета Николаева по гуманитарным вопросам предложила отменить торги по термосанации здания школы №1 имени Олега Ольжича и провести замену окон текущим ремонтом.

Такое решение было принято на заседании гуманитарной комиссии горсовета в пятницу, 26 ноября, пишут НикВести.

В частности, сотрудница Департамента энергетики и энергосбережения горсовета рассказала, что на сегодняшний день объявлен тендер на термосанацию здания школы. На это депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Александр Медведев заявил, что выполнение таких работ в школе необходимо прекратить, а далее выполнять только первоочередные работы в рамках текущего ремонта.

— По первой школе у нас на сегодняшний день продолжается тендерная процедура. Проведено торги на термосанацию и происходит рассмотрение победителей. Пока что вопрос о проведении текущего ремонта, отдельных видов работ пока не может стоять. Мы не можем этого сделать, – сказала сотрудница департамента. — Вы не отказались от этой теплосанации? Разрушить все, – спросил Александр Медведев. — Почему разрушить? Выполнить работы, – ответила чиновница. — Послушай сюда. Значит, вы не были с нами, не выездных комиссиях в тех школах, где начато и конца-края не видно. Дети находятся там в реальной опасности. Мы на своей комиссии постановили, что никаких новых теплосанаций не начинать. Там первоочередные. Если надо поменять окна, значит это должно быть текущим ремонтом – те, вопрос, которые первоочередные, – сказал Александр Медведев.

После этого сотрудница Департамента энергетики сказала, что работы по термосанации необходимо выполнить, поскольку на разработку соответствующего проекта из бюджета Николаева были потрачены средства.

— Сейчас у нас уже есть разработанный проект, на который потрачены бюджетные деньги, – сказала она. — И что? Вы знаете сколько потрачено средств вашим департаментом на разработку проектов? Сколько начато и никогда они не будут выполнены, – ответил Александр Медведев.

В итоге глава комиссии Анна Норд предложила прекратить процедуру тендерных торгов и распределить эти средства на замену окон в рамках текущего ремонта.

— По первой школе предлагаю нашей комиссии предложение прекратить эти торги и начать там текущий ремонт. Закрыть этот проект и перекинуть деньги и заменять окна текущим ремонтом, – сказала Анна Норд.

Члены гуманитарной комиссии горсовета единогласно поддержали данное предложение.

Напомним, что в августе 2021 года Департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского горсовета объявил тендер на термомодернизацию школы №1 имени Олега Ольжича за 76 миллионов 482 тысячи 224 гривны, однако они не состоялись в связи с чем в ноябре были объявлены повторные торги на аналогичную сумму.

В октябре 2021 года директор учебного заведения Владимир Заяц пришел на гуманитарную комиссию горсовета и сообщил о необходимости замены аварийных окон.