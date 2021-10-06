В ООШ №1 имени Олега Ольжича, которая находится в Корабельном районе Николаева, требуется замена аварийных окон.

Об этом в ходе заседания гуманитарной комиссии во вторник, 5 октября, упомянул директор учреждения Владимир Заяц, пишут НикВести.

Он отметил, что школе 37 лет, и за весь этот срок старые деревянные окна в помещении не меняли.

— Действительно окна выпадали. Господь уберег, что не на детей. Я закрыл внутренний дворик и через две минуты выпало окно, кусок рамы упал вниз. Если мы какое-то окно открываем, то уже не можем закрыть, потому что оно просто вылетает вместе с рамой, — объяснил Владимир Заяц.

В ходе комиссии выяснилось, что за деньги родителей учащихся в школе детей удалось поменять несколько окон на новые. Как утверждает директор, они были установлены неправильно.

— Во-первых, они плохого качества, во-вторых, почти все глухие и их также нужно уже менять. Есть те, что уже 10 лет стоят, но они установлены не по технологии. Вы можете приехать, посмотреть, там фурнитура не такая, из них свистит. Если мы их оставляем, нужно как минимум менять всю фурнитуру, все резинки, а это 80% всего окна. Как они ставились, я не знаю. Я директор только 3 года, — рассказал Владимир Заяц.

Глава комиссии Анна Норд напомнила, что Департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского горсовета уже объявил тендер на термомодернизацию ООШ №1 имени Олега Ольжича за 76 миллионов 482 тысячи 224 гривны. Согласно тендерной документации, замена окон и крыши учреждения входит в данный проект.

По словам Владимира Зайца, существует также проблема с водо- и теплоснабжением школы.

— Прорвало трубу, которая идет на водоснабжение. Мы пытались ее варить, но она уже гниет по шву. Нашли полторы тысячи гривен не бюджетных средств и поменяли ее. Отопление еще хуже, эти трубы уже гнилые внутри, я не знаю, сколько они простоят, но у нас постоянно есть прорывы, — пожаловался директор.



Однако он подчеркнул, что несмотря на все, проблема окон остается первоочередной.

Анна Норд уточнила у начальницы управления образования Николаевского горсовета Анны Лычко, разрешено ли менять элементы конструкций школы без предварительного согласования.

— Когда осуществляется замена оконных заполнений, обязательно осуществляется процесс согласования с Департаментом энергетики. На сегодняшний день никто эту процедуру не отменял, — ответила Анна Лычко.

Анна Норд подчеркнула, что в этом году на реализацию капремонта школы имени Олега Ольжича выделено 8 миллионов гривен. В следующем году планируется направить еще 62 миллиона.

Глава комиссии предложила присутствующим дать поручение Департаменту энергоэффективности, который является заказчиком работ, рассмотреть возможность разделить уже отведенные 8 миллионов на текущие ремонты по школе и предоставить ответ на следующую комиссию. Члены комиссии приняли решение единогласно.

Напомним, директор николаевской школы №42 Елена Карпенко пожаловалась на некачественные работы по термосанации здания учебного учреждения.