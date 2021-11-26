Президент Владимир Зеленский рассказал, что мировые гиганты Apple и Microsoft вместе с украинскими специалистами работают над созданием системы онлайн-выборов.
Об этом он сказал во время пресс-конференции в пятницу, 26 ноября, пишут НикВести.
— Мы обещали, что будет параллельно онлайн-голосование. Это круто. Это не отменяет голосования. Этот вопрос прорабатывается. Это не значит, что люди не смогут голосовать стандартно, – рассказал Владимир Зеленский.
По его словам, когда это произойдет – неизвестно, однако цифровую таможню, выборы онлайн и перепись населения прорабатывают с двумя компаниями: Microsoft и Apple.
— Этот вопрос не может быть принят без решения Верховной Рады. Но также это не говорит о том, что у людей не будет возможности голосовать по стандарту. Потому что, во-первых, мы не знаем, когда это произойдет. Но я скажу вам откровенно – цифровую таможню, электронные выборы, а также перепись населения мы прорабатываем с двумя компаниями. Это компании Microsoft и Apple. Но об этом более предметно может рассказать Михаил Федоров (Министр цифровой трансформации Украины, – прим.), – сказал Владимир Зеленский.
Напомним, во время пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что спецслужбы донесли ему информацию о готовящемся путче, куда хотели затянуть Рината Ахметова. Глава государства также уверен, что украинцы не выйдут на Майдан, чтобы сместить действующую власть, поскольку видят результаты ее работы.
Президент Владимир Зеленский рассказал, что мировые гиганты Apple и Microsoft вместе с украинскими специалистами работают над созданием системы онлайн-выборов.
Об этом он сказал во время пресс-конференции в пятницу, 26 ноября, пишут НикВести.
— Мы обещали, что будет параллельно онлайн-голосование. Это круто. Это не отменяет голосования. Этот вопрос прорабатывается. Это не значит, что люди не смогут голосовать стандартно, – рассказал Владимир Зеленский.
По его словам, когда это произойдет – неизвестно, однако цифровую таможню, выборы онлайн и перепись населения прорабатывают с двумя компаниями: Microsoft и Apple.
— Этот вопрос не может быть принят без решения Верховной Рады. Но также это не говорит о том, что у людей не будет возможности голосовать по стандарту. Потому что, во-первых, мы не знаем, когда это произойдет. Но я скажу вам откровенно – цифровую таможню, электронные выборы, а также перепись населения мы прорабатываем с двумя компаниями. Это компании Microsoft и Apple. Но об этом более предметно может рассказать Михаил Федоров (Министр цифровой трансформации Украины, – прим.), – сказал Владимир Зеленский.
Напомним, во время пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что спецслужбы донесли ему информацию о готовящемся путче, куда хотели затянуть Рината Ахметова. Глава государства также уверен, что украинцы не выйдут на Майдан, чтобы сместить действующую власть, поскольку видят результаты ее работы.