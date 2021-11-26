Президент Владимир Зеленский рассказал, что мировые гиганты Apple и Microsoft вместе с украинскими специалистами работают над созданием системы онлайн-выборов.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в пятницу, 26 ноября, пишут НикВести.

— Мы обещали, что будет параллельно онлайн-голосование. Это круто. Это не отменяет голосования. Этот вопрос прорабатывается. Это не значит, что люди не смогут голосовать стандартно, – рассказал Владимир Зеленский.

По его словам, когда это произойдет – неизвестно, однако цифровую таможню, выборы онлайн и перепись населения прорабатывают с двумя компаниями: Microsoft и Apple.

— Этот вопрос не может быть принят без решения Верховной Рады. Но также это не говорит о том, что у людей не будет возможности голосовать по стандарту. Потому что, во-первых, мы не знаем, когда это произойдет. Но я скажу вам откровенно – цифровую таможню, электронные выборы, а также перепись населения мы прорабатываем с двумя компаниями. Это компании Microsoft и Apple. Но об этом более предметно может рассказать Михаил Федоров (Министр цифровой трансформации Украины, – прим.), – сказал Владимир Зеленский.

Напомним, во время пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что спецслужбы донесли ему информацию о готовящемся путче, куда хотели затянуть Рината Ахметова. Глава государства также уверен, что украинцы не выйдут на Майдан, чтобы сместить действующую власть, поскольку видят результаты ее работы.