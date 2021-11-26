Президент Украины Владимир Зеленский возмутился тем, что журналисты интересуются его личной жизнью и времяпровождением.

Такую реакцию президента вызвал вопрос журналиста о четырехдневном праздновании дня рождения главы ОП Андрея Ермака во время пресс-марафона в пятницу, 26 ноября, пишут НикВести.

В частности, президент рассказал, что поехал на однодневный отдых со своей семьей.

— В пятницу вечером, после работы я со своей семьей, на что имею право полное, улетел на один день отдохнуть. Так пострадало наше государство, что один день я решил отдохнуть. Президент никогда не летает одним вертолетом, к сожалению. Я всегда не хочу, чтобы на меня смотрели люди и что-то плохое об этом думали. Не позволено мне летать на одном вертолете. Летает сопровождение, это жизнь. Самолет президента не работает, потому что не может наш директор ГУД (государственное управление делами, – прим.) выделить деньги. А знаете почему? Потому что все медиа кричат «не дай Бог что-то потратится на президента». Я не могу брать другой самолет, потому что все давят. Нет самолета у президента Украины, вот такая авиация, – сказал Владимир Зеленский.

После этого президент продолжил свой рассказ, уточнив, что за день до его поездки сломался президентский вертолет.

— Почему? Потому что ГУД не отремонтировал вертолет. Обратились люди, которые президента сопровождают, чтобы использовать на этот раз ГСЧС. Сказали, что имею все законные права. Я прилетел ночью, встретился с Чернышевым, проговорили вопросы. В субботу был мой выходной день, вместе со мной был глава Офиса президента и моя семья, в воскресенье я улетел в 6 утра, вам никто не должен сразу комментировать. Я улетел на возложение цветов. Я президент Украины, Миша, – сказал он журналисту «Украинской правды» Михаилу Ткачу.

Завершая свой рассказ Владимир Зеленский очень эмоционально высказался относительно поездки и внимания журналистов к этому вопросу.

— Я прилетел, было возложение, вылетел я в 7 утра, вылетел вертолетами, после возложения уехал на работу. В воскресенье, выходной день, я провел встречи с военными, а затем после этого я сел в вертолет и улетел с Ермаком в Гуту. Моя семья, имею право, на следующий день я улетел на работу. Я цыган не вызывал, медведей не звал, но, извините, и вас тоже. И в понедельник я улетел на работу, конец эпопеи великой измены Ермак и Ткач, – закончил Владимир Зеленский.

Ранее президент Владимир Зеленский подтвердил предположение журналиста Михаила Ткача о том, что он побывал на госдаче в Карпатах с главой ОП Андреем Ермаком в день его именин.