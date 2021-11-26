Президент Владимир Зеленский подтвердил предположение журналиста Михаила Ткача о том, что он побывал на госдаче в Карпатах с главой ОП Андреем Ермаком в день его именин.

Об этом он рассказал на своей пресс-конференции.

Отправной точкой всей истории стало расследование «Украинской правды» о том, что Владимир Зеленский и Андрей Ермак праздновали День рождения последнего в государственной резиденции в Ивано-Франковской области. А доставили их туда вертолетом Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Автор материала Михаил Ткач вновь поднял этот вопрос в разговоре с президентом и затребовал ответов и разъяснений по данной ситуации.

— Я имею на государственную дачу полное право, я не хочу жить в отеле, — начал Владимир Зеленский.

Расследователь «Украинской правды» уточнил, как получилось, что в резиденцию Синегора первое лицо везли на транспорте спасателей.

— Я имею полное право иногда отдыхать. Благодаря вам для меня больше нет места в Киеве, где я могу это делать. Я живой человек и имею право на личную жизнь. Благодаря вам никто из моих детей не может быть без охраны. Благодаря вам мои дети нигде не празднуют. Благодаря вам человека, у которого было 50-летие (Андрей Ермак, - прим), он же не виновен, что это было именно 21 числа (день памяти Евромайдана, - прим), ему было 50 лет. Он отказался праздновать в этот день и сказал, что завтра тут будут люди, которые скажут, что пока идет возложение цветов, кто-то что-то празднует. Пляски на крови. Именно так и будет. Благодаря вам, Михаил, у меня нет времени на личную жизнь. И поэтому я имею возможность, не скрывая этого, ехать туда, куда я хочу <...> Если вы у меня спросите был ли я в Синегоре — да. Праздновал ли я День рождения Ермака — да. Ермак со мной был, — утвердительно ответил президент.

После чего перешел к деталям о последнем уик-энде.

— В пятницу вечером, после работы, я со своей семьей, на что имею полное право, полетел на один день отдохнуть. Так пострадало наше государство, что один день я решил отдохнуть. И я полетел <…> Президент никогда не имеет право лететь одним вертолетом, не разрешено мне летать на одном вертолете. Летает сопровождение <…> Все детали, про снайперов не скажу, но это жизнь. Был вертолет сопровождения <…> Вторая история. Летает президент Украины и 1+ (вертолет, - прим), если я лечу на фронт, то 2+ или 3+. Такой план безопасности. За день до этого сломался президентский вертолет белого цвета. Люди, которые летели со мной, попросили меня использовать в этот раз ГСЧС. Я спросил: «Это законно?». Мне сказали — да. Мы полетели двумя вертолетами — одним военным и одним ГСЧС. Я прилетел в ночь, — описал полет Владимир Зеленский.

По его словам, в субботу у него был единственный выходной день, который он провел с главой ОП Андреем Ермаком и своей семьей, а в утро воскресенья покинул дачу в Карпатах.

Во время разговора Владимир Зеленский раздражительно отозвался о главреде «Цензор.нет» Юрии Бутусове и начал фамильярно назвать журналиста УП «Мишей». Из-за этого между ними произошел странный диалог.

— Я президент Украины, Миша, — настойчиво произнес Владимир Зеленский. — А я не Бутусов, — резонно заметил Михаил Ткач. — Слава Богу, дай вам Бог здоровья, — закончил президент.

Напомним, после заявлений президента Владимира Зеленского об олигархе Ринате Ахметове во время пресс-конференции, еврооблигации его энергетического холдинга ДТЭК — обрушились

В частности, Владимир Зеленский заявил, что Рината Ахметова вовлекают в войну против президента, а также обвинил олигарха в шантаже власти энергетическим кризисом.