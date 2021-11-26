После заявлений президента Владимира Зеленского об олигархе Ринате Ахметове во время пресс-конференции, еврооблигации его энергетического холдинга ДТЭК — обрушились.

Об этом сообщает Telegram-канал «Монополист».

В частности, Владимир Зеленский заявил, что Рината Ахметова вовлекают в войну против президента, а также обвинил олигарха в шантаже власти энергетическим кризисом.

Добавим, главный редактор «Цензор.нет» Юрий Бутусов, у которого случилась перепалка с президентом Владимиром Зеленским на его пресс-конференции, уверен, что сегодняшнее мероприятие организовали, чтобы скомпрометировать журналистов, которые критически отзываются о нынешней власти.