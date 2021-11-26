Президент Украины Владимир Зеленский ответил журналисту Дмитрию Гордону, ранее заявившему, что нынешний глава государства не должен избираться на второй срок.

Об этом он сказал в ходе пресс-марафона в пятницу, 26 ноября.

В контексте разговора о возможном втором президентском сроке Владимир Зеленский припомнил критику в свой адрес от Дмитрия Гордона.

— Они так боятся, Гордон аж из штанов выбрасывается: «Не должен идти, не должен, не должен, не должен!» Да Господи Боже мой, это ли самое главное? Я там не вижу, как дети мои растут. Вот это я должен. Должен только им, — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, президент Украины также возмутился тем, что журналисты интересуются его личной жизнью и времяпровождением.