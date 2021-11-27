В Украину впервые приедет топ-менеджмент компании Apple. Поводом является презентация проектов, наработанных совместно с Министерством трансформации Украины.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

— Кроме онлайн-презентации социальных услуг, на следующей неделе у нас будет еще одно важное событие — в Украину впервые приезжает топ-менеджмент Apple. Во главе с Марком Ленноном — Worldwide Head of Government. После нашей первой встречи в Кремниевой долине, в сентябре, мы постоянно находились в процессе обсуждения совместных проектов. Результаты совместно с Apple решили представить в Киеве, — заявил Михаил Федоров.

Он отметил, что один из представленных проектов будет касаться возможного использования технологий Apple во время переписи украинского населения в 2023 году. Михаил Федоров подчеркнул, что, кроме этого, будут и другие «классные новости».

Напомним, американский производитель Apple подал в суд на израильскую компанию, помогавшую правительствам и правоохранительным органам иностранных стран взламывать смартфоны iPhone для получения информации об их владельцах и следить за ними.