Лидер «Европейской Солидарности» Петр Порошенко убежден, что геноцид 1932-1933 годов — самое страшное событие в истории Украины.

Об этом сообщается на сайте политсилы.

Петр Порошенко напомнил, что сегодня украинцы в разных уголках мира разделяют скорбь о жертвах Голодомора.

— Советский геноцид в Украине — это месть за свободу, месть за независимость, которую украинцы завоевали в 1917-1921 годах. Это был не просто искусственный голод, а тщательно спланированный Сталиным Голодомор. Более того — геноцид, по всем признакам, как они определены в Конвенции ООН от 9 декабря 1948 года, — отметил экс-президент.

Насильственное изъятие продовольствия, массовые репрессии, блокада сел и целых районов — все это, по мнению политика, было призвано уничтожить у украинцев стремление быть свободными.

Петр Порошенко подчеркнул, что на сегодняшний день Голодомор официально признали геноцидом украинского народа 16 государств.

— И сейчас наша обязанность — продолжать рассказывать об этой трагедии. Чтобы на всех континентах наконец-то осознали, что не признавать Голодомор — аморально. Мы не забудем страшное преступление против украинского народа. Эта рана никогда не заживет. Вечная память жертвам Голодомора. Вечная память всем, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины, – заключил лидер «ЕС».

Напомним, ранее президент США Джо Байден призвал предотвратить трагедии, подобные Голодомору.