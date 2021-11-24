Каждого ноября мы чтим память миллионов невинных украинцев, пострадавших и погибших во время Голодомора, в будущем мы должны предотвратить подобные трагедии.

Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, которое Белый дом распространил в среду, 24 ноября.

— Мужчины, женщины и дети, погибшие во время голода, стали жертвами жестокой политики и умышленных действий режима Иосифа Сталина, — отметил Джо Байден.

Он также призвал работать на то, чтобы предотвратить такие трагедии в будущем, и поддержать тех, кто страдает под игом тирании сегодня.

— Украинский народ преодолел ужас Голодомора, продемонстрировав свой дух и стойкость и в конце концов создав свободное и демократическое общество, — говорится в заявлении.

Помня о боли и о жертвах Голодомора, Соединенные Штаты также подтверждают свою приверженность украинцам и непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашей страны, подчеркнул Джо Байден.

Ежегодно в четвертую субботу ноября Украина чтит память жертв Голодомора 1932-1933 годов и массовых искусственных голодов 1921-1923 и 1946-1947 годов. В 2021 году День памяти жертв голодоморов приходится на 27 ноября.

Ранее в России не дали провести показ фильма о Голодоморе — провокаторов покрывала полиция.