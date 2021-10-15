Вчера вечером 14 октября в Москве правозащитная организация «Мемориал» заготовила показ ленты о Голодоморе в Украине, однако тем же вечером в офис вторглись 20 неизвестных мужчин. Вызванная полиция вместо того, чтобы задержать провокаторов, начала кошмарить зрителей, блокируя их в помещении.

Об этом информирует телеканал «Дождь».

«Мемориал» проводил показ ленты Агнешки Холланд «Гарет Джонс», которая выходила в украинский прокат под названием «Цена правды» год назад. Фильм рассказывает о журналисте Гарете Джонсе, который первый сделал достоянием западных стран творящийся в Украине Голодомор.

В начале в центр пытались пройти корреспонденты прокремлевского телеканала НТВ, однако когда их развернули, к офису подкатили, по словам журналиста Сергея Пархоменко, «какие-то фашистские молодчики» в количестве 25-30 лиц.

В зале сидел их подельник, который в нужную минуту подскочил и приоткрыл дверь. Зашедшие подстрекатели закрыли киноэкран и начали громко кричать «Фашисты», «Позор», «Не забудем, не простим», «Мордой в пол». Все творящееся спокойно снимали «журналисты» из НТВ.

Представители «Мемориала» вызвали полицию, которая первым делом заблокировала дверь зала, проигнорировав хулиганов в масках. Силовики принудительно переписали личные данные у всех присутствующих на показе, не допуская к ним адвоката. Среди зрителей было много пожилых людей, которым стало плохо, их отпустили только через несколько часов. Напоследок российская полиция изъяла в помещении правозащитного центра пожарную сигнализацию в качестве вещдока, при этом, по закону, без нее помещение не может эксплуатироваться.

Напомним, палата представителей штата Техас на местном законодательном уровне признал Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа.