Палата представителей штата Техас на местном законодательном уровне признал Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа, говорится в тексте резолюции № 253 Палаты представителей штата Техас.

Решение 26 мая единогласно поддержали 142 местных законодателя, ни один не высказался против, пишкт ЗН.

В тексте резолюции говорится, что жертвами Голодомора в Украине по разным оценкам стали от 3,5 до 10 миллионов человек. При этом, Голодомор уже был признан геноцидом на уровне Сената США и американской комиссии по голода в Украине.

Палата представителей штата Техас объявила ноября 2021 месяцем памяти жертв Голодомора.

Напомним, что хорватский депутат Марко Миланович литров заявил, что в парламенте Хорватии инициировали принятие декларации о Голодоморе как геноциде украинского народа.

Ранее сообщалось о том, что СБУ рассекретила документы о демографическом кризисе после Голодомора.

28 ноября в Украине чтят память жертв голодоморов 1921-22, 1932-33 и 1946-47 годов. День памяти жертв голодоморов является официальной памятной датой в нашей стране, он выпадает на четвертую субботу ноября.

В ХХ веке украинцы пережили три голодомора, но особо печальное место в истории занимает Голодомор 1932-33 годов, который унес, по разным данным, от 3,9 до 10 миллионов жизней. В результате организованного советским тоталитаризмом голодомора умирали не только семьи, но и целые деревни.

Как сообщалось, генпрокуратура Украины огласила подозрение в геноциде крымскотатарского народа Сталину и Берии.