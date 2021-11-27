Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева отметила, что в резервном фонде региона есть деньги, чтобы оказать помощь жителям взорвавшегося в Новой Одессе дома.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Чиновница добавила, что обладминистрация прикладывает максимум усилий для того, чтобы все потерпевшие получили медицинскую и психологическую поддержку.

— Трагическое утро. Взрыв бытового газа в Новой Одессе. Разрушены квартиры и жизни. В резервном фонде области есть остатки средств, которые могут быть направлены на помощь пострадавшим, — сообщила Анна Замазеева.

Как известно, на месте происшествия находятся первый заместитель председателя ОГА Игорь Кузьмин, глава РГА Игорь Мухарский и начальник управления здравоохранения Максим Безносенко.

— Горожане, пострадавшие в результате взрыва, должны получить крышу над головой и все условия для проживания на время ликвидации последствий взрыва. Никто не останется один на один с проблемой, — добавила глава областного совета.

Ранее стало известно, что пострадавших от взрыва бытового газа в Новой Одессе заселят в общежитие Аграрного лицея на территории города.