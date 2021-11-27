Пострадавших от взрыва бытового газа в Новой Одессе заселят в общежитие Аграрного лицея на территории города.

Об этом сказал заместитель главы Николаевской ОГА Игорь Кузьмин.

Он рассказал, что на месте происшествия разворачивают палатки для лечения и обогрева жильцов трех зданий, расположенных в данном квартале. Соответствующие службы обеспечивают прекращение поставки газа в эти дома.

— Работают службы жилищно-коммунального хозяйства Новой Одессы, ходят по каждой квартире и ищут жителей, которых нужно отселить и дать возможность переночевать в Аграрном лицее. Пока там можно разместить 360 человек, при необходимости отселения около 100-150 человек в целом. Пока данные по отселению будем уточнять. Дальше будем работать над состоянием здания и обнаруживать повреждения. Жизнедеятельность подъездов будет возобновлена, — прокомментировал Игорь Кузьмин.

Он подчеркнул, что безопасность на объекте обеспечивают работники Нацполиции и 20 работников Нацгвардии Украины.

Гуманитарную помощь людям также оказывают представители «Красного креста». Городские власти решают вопрос питания людей в палатках, развернутых сотрудниками ГСЧС.

Напомним, сегодня утром, 27 ноября, в панельной многоэтажке в Новой Одессе произошел взрыв бытового газа.