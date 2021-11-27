Журналист Дмитрий Гордон высказался с резкой критикой по отношению к окружению президента Владимира Зеленского.

Он озвучил ее в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» в пятницу, 26 ноября.

Среди прочего Дмитрий Гордон иронично назвал нынешнюю команду главы государства «цветом профессионализма».

— Там собрались одни профессионалы, они Зеленского доведут до цугундера, все хором. Он просто не понимает вообще, что он делает. Не знаю, чем его взял Ермак, но я думаю, что он умный человек, который отделил Зеленского от всех остальных. Все остальное, что мы там наблюдаем — это уже ниже плинтуса. Окружать себя такими людьми это кошмарно, — заявил Дмитрий Гордон.

Он также публично обратился к Владимиру Зеленскому, посоветовав ему избавляться от людей, ныне работающих в Офисе президента.

— Владимир Александрович, вам осталось руководить Украиной 2,5 года, если ничего не произойдет. Я очень хочу, чтобы за это время вы не становились монархом и рабом своего офиса. Разгоните болванов, которые окружают вас в большой количестве. Увольте Ермака, он слишком умен и в этом потенциально большая угроза для вас лично. Сделайте все, чтобы вас окружали умные люди. Если поддадитесь этим идиотам, болванам, вы погубите себя и погубите Украину. У вас еще есть шанс, — добавил журналист.

Напомним, в ходе пресс-конференции Владимир Зеленский ответил Дмитрию Гордону, ранее заявившему, что нынешний глава государства не должен избираться на второй срок.