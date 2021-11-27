Бывший глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подтвердил, что собирается баллотироваться в президенты на следующих выборах.

Политик отвечал на вопрос журналиста в перерыве программы «Свобода слова Савика Шустера».

Экс-спикеру парламента напомнили, что недавно «Центр Разумкова» обнародовал рейтинг доверия украинцев к политикам. По данным центра Дмитрий Разумков обогнал действующего президента с показателем в 35%.

— Это сигнал общества, потому что доверие — это самое ценное. Я буду делать все, чтобы это доверие не разрушить. Я реализую все амбиции, которые будут, чтобы действительно изменить эту страну. То, что не получилось сделать в 2019 году, будем делать дальше, — прокомментировал Дмитрий Разумков.

Журналист снова уточнил, планирует ли политик баллотироваться в президенты на выборах в 2024 году.

— Будут выборы — пойдем. Я думаю, что в следующих выборах я также приму участие. В ипостаси тех кто идет на эти выборы — и президентские, и парламентские, — добавил Дмитрий Разумков.

Напомним, бывший глава Верховной Рады считает, что Владимир Зеленский дестабилизирует политическую ситуацию, рассказывая о якобы запланированном государственном перевороте в Украине.