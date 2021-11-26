Бывший глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что Владимир Зеленский дестабилизирует политическую ситуацию, рассказывая о якобы запланированном государственном перевороте в Украине.

Об этом Дмитрий Разумов заявил в ходе ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» в пятницу, 26 ноября.

Политик также упомянул, что «лодку всегда не нужно расшатывать». По его мнению, президент страны должен больше общаться с людьми, чем это делает нынешний глава государства.

— Вопросы, которые сегодня были у общества, к сожалению, остаются. На месте президента я бы все-таки меньше оставался в Офисе президента и больше общался как с людьми, так и с журналистами, — сказал Дмитрий Разумков.

Он добавил, что для заявления о готовящемся государственном перевороте в стране Владимир Зеленский должен был располагать конкретными фактами.

— Президент говорит, что 1 декабря в Украине случится переворот. И это говорится как-то мимоходом, поневоле, во время пресс-конференции в ответе журналистам. Если у президента есть такая информация, он должен выходить и говорить, что в это время представители силовых ведомств проводят операцию, задержаны люди. Это 111 статья уголовно-процессуального кодекса нашего государства. Что они (предполагаемые преступники, — прим.) задержаны СБУ-шниками, направлены в «места не столь отдаленные» и будут нести ответственность, — убежден Дмитрий Разумков.

При этом Владимир Зеленский, по его словам, говорит лишь о вероятности такого инцидента.

— Это не ответ руководства страны, это просто дестабилизация, объективно. И сегодня этим точно будут пользоваться враги нашей страны, — добавил экс-спикер парламента.

Напомним, в ходе пресс-конференции президент заявил, что спецслужбы донесли ему информацию о готовящемся путче, куда хотели затянуть Рината Ахметова.