В автомобиле депутата Харьковского городского совета от «Европейской Солидарности», участника войны против российской агрессии Юрия Корсунова обнаружили прослушивающее устройство.

Об этом в Facebook сообщил участник войны, общественный активист, депутат Киевсовета Александр Погребиский.

Он также отметил, что Юрий Корсунов является членом ветеранской ОО «Res_Publica. Братья по Оружию». Александр Погребиский обнародовал фото с изъятым оборудованием.

— Сегодня участник войны, член ОО «Res_Publica. Братья по Оружию», депутат Харьковского городского совета от «Европейской Солидарности», сев в свою машину, почувствовал, что кто-то двигал его сиденья… После просмотра видео с камер наблюдений определили приход двух мужчин на автостоянку, а затем видео обрывается, — сообщил Александр Погребиский.

Юрий Корсунов решил поверхностно осмотреть свой автомобиль и увидел под рулем посторонний предмет. Далее он вызвал полицию, она подтвердила, что в салоне находится предмет незаконной слежки.

Напомним, правоохранители задержали мужчину, который в Николаеве занимался незаконной продажей технических средств негласного получения информации.