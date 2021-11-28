Сотрудники подрядной организации приступили к работам по устранению недочетов николаевской школы № 42, которые возникли из-за неоконченных работ по термосанации.

Как сообщила в ходе заседания комиссии горсовета по гуманитарным вопросам представительница Департамента энергоэффективности, начатые работы завершат к концу 2021 года, пишут НикВести.

Она рассказала, что на сегодняшний день необходимые на выполнение работ 500 тысяч гривен из бюджета Николаева ещё не выделены, однако есть соответствующее решение бюджетной комиссии и исполнительного комитета.

— Было выездное совещание с участием специалистов технадзора, специалистов Департамента энергетики, подрядчика. Нам предоставили расчеты стоимости устранения недочетов. На сегодняшний день уже приступили к работам и подрядчик будет устранять те недочеты, которые были найдены. Ещё продолжаются работы по перераспределению средств – мы прошли бюджетную комиссию, прошли исполком и ещё нужно утвердить бюджетной комиссией решение исполкома, но подрядчик уже начинает работы. Устранение недочетов завершится к концу текущего года, – рассказала чиновник.

представительница Департамента энергоэффективности

Напомним, в сентябре 2020 года НикВести писали, что Департамент энергоэффективности Николаевского горсовета со второй попытки нашел подрядчика, который за 35,6 миллионов гривен энергомодернизирует школу №42.

Спустя год, директор николаевской школы №42 Елена Карпенко пожаловалась на некачественные работы по термосанации здания учебного учреждения. По словам директора школы, в здании учебного учреждения протекают окна, остались не закреплены подоконники, а также из окон выпадают резинки, предназначенные для их изоляции, чем повреждают стёкла.

Позже стало известно, что работы там были начаты в 2019 году и выполнены всего на 15%. В 2020-2021 годах термосанацию не продолжали. За это время сменилось три подрядчика, а уже сделанное начало разрушаться. При этом на ремонт потратили 4,9 миллиона гривен из 29 запланированных по проекту.