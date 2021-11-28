Экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк убежден, что память о Голодоморе напоминает о важности защиты независимости страны.

Об этом сообщается на сайте партии «Народный фронт».

Арсений Яценюк опубликовал документ Государственного архива. Это акт о смерти украинского колхозника в 33 -мгоду, в котором есть запись: «Причина смерти — украинец».

— В этой жуткой описке советских мартирологов вся правда о геноциде, устроенном в Украине из Москвы. Это правда «смерти миллионов невинных людей, о нерожденных поколениях, о вечной боли, которую мы несем в своих сердцах»: «Одна из величайших трагедий в мировой истории произошла на нашей плодородной щедрой земле, — написал политик.

Арсений Яценюк считает, что если бы у украинцев в те времена было свое государство, эта трагедия никогда не произошла бы.

Экс-премьер-министр Украины подчеркнул, что в акте, где отмечено «Причина смерти — украинец», записана фамилия крестьянина Андрея Остапенко.

— Один из миллионов сознательно убитых украинцев. Убитых ненавидящими и ненавидящими Украину и наш народ. Зажжем свечу в своих домах на подоконнике. Пусть свет устремится к душам замученных украинцев, — написал Арсений Яценюк.

Напомним, в субботу, 27 ноября, у памятного знака жертвам Голодоморов в Украине состоялось памятное мероприятие, посвященное этим событиям.