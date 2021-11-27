В субботу, 27 ноября, у памятного знака жертвам Голодоморов в Украине состоялось памятное мероприятие, посвященное этим событиям.

Об этом пишут на странице Николаевской ОГА в Facebook.

Дань уважения погибшим вследствие голодоморов отдала, в частности, руководитель аппарата Николаевской облгосадминистрации Светлана Ломакина. Собравшиеся почтили память жертв трагических событий минутой молчания и возложили цветы к памятному знаку.

В тот же день прошла общенациональная акция «Зажги свечу», в рамках которой каждый мог зажечь огонь в память о миллионах заморенных голодом украинцах.

— Засветить огонек — это проявление нашей скорби по жертвам и веры в то, что в будущем подобные трагедии не повторятся. Наша общая обязанность — достойно почтить убитых голодом жертв коммунистического режима и передать память о трагедии следующим поколениям, — пишут в публикации.

Напомним, ранее президент США Джозеф Байден призвал предотвратить трагедии, подобные Голодомору .

Фоторепортаж

Фото: Николаевская облгосадминистрация, Вечерний Николаев, Николаевский городской совет, Павел Саенко