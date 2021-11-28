В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе накануне погиб 29-летний старший солдат Алхасли Али Наиб.

Об этом в субботу, 27 ноября, сообщил и.о. главы Харьковской облгосадминистрации Александр Скакун в Facebook.

По словам чиновника, украинского защитника смертельно ранил вражеский снайпер.

— 26 ноября на фронте от пули снайпера погиб наш земляк. Смертельное ранение получил старший оператор 2-го противотанкового отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки мотопехотного батальона воинской части А0693 старший солдат Алхасли Али Наиб, — говорится в сообщении.

Медики боролись за жизнь военнослужащего, но спасти его не удалось, добавил Александр Скакун.

Ранее сообщалось, что боевики за сутки дважды открывали огонь по позициям ВСУ. В результате вражеского обстрела погиб украинский военный.