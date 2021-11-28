Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан обвинил президента Владимира Зеленского во лжи относительно ряда его заявлений на пресс-конференции 26 ноября.

Об этом экс-глава Офиса президента сообщил на своей странице в Facebook.

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан обвинил президента Владимира Зеленского во лжи относительно ряда его заявлений на пресс-конференции 26 ноября.

— Вы соврали, что я приводил к Вам Юрия Бутусова (его привел к Вам покойный Сергей Нижний). Вы соврали, что Руслан Рябошапка был адвокатом Коломойского (Руслан вообще никогда не являлся адвокатом, в этом случае адвокатом был я). Вы соврали, что генерал Бурба отвечал за транспорт Майдана (поверьте, я проверил, и он не отвечал ни за транспорт Майдана, ни за транспорт против Майдана), — отметил Андрей Богдан.