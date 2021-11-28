За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе штаб зафиксировал пять нарушений перемирия со стороны террористов.

Как сообщает пресс-центр ООС, в направлении Марьинки оккупанты открывали огонь из минометов калибра 120 мм.

Возле Южного российские наемники совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.

В сторону Золотого-4 боевики применили минометы калибра 82 мм, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Кроме того, неподалеку от населенного пункта оккупанты осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

В районе Новолуганского украинские позиции попали под огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. С начала текущих суток штаб не фиксировал обстрелы со стороны боевиков.

Напомним, что в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе накануне погиб 29-летний старший солдат Алхасли Али Наиб.