В селе Палаццо Адриано на Сицилии уровень вакцинации от коронавирусной болезни среди местного населения составляет 104%.

Об этом пишет The Guardian.

Указывается, что такая цифра частично является статистической прихотью, поскольку уровни COVID-вакцинации рассчитываются итальянскими органами здравоохранения для официального населения города или села и теоретически могут вырасти на более 100%, если туда попадет определенное количество нерезидентов.

— Это кажется невозможной статистикой. Но на самом деле в Палаццо Адриано были вакцинированы и те жители, которые живут в нашем городе, хотя не являются официальными жителями, а также жители соседних сел, – рассказал мэр Палаццо Адриано Николо Грана.

По словам советника председателя села по культуре Сальваторе Спата, такого уровня вакцинации Палаццо Андриано удалось достичь благодаря использованию человеческих связей.

— По меньшей мере, по одному представителю от каждой семьи в селе каждый день проходит через главную площадь. Мы воспользовались этими интенсивными отношениями между родственниками и друзьями для распространения кампании вакцинации. Все, что нам нужно было сделать, это проинформировать всех, кого мы встречали, напомнить им о прививках, и на следующий день их родственники являлись в лабораторию для получения укола, – рассказал Сальваторе Спата.

Кроме этого, значительная часть населения этого села уже получила или забронировала бустерную дозу COVID-вакцины.

Палаццо Адриано с населением 2100 человек является одним из более 5500 итальянских сел с населением менее пяти тысяч человек. Большинство таких сел серьезно пострадали из-за того, что молодые люди уезжают в поисках работы в другие страны или крупные города. Средний возраст жителей – более 60 лет. Если бы Covid распространился среди этих групп населения, поселки могли бы просто исчезнуть.

Сейчас в Италии много небольших сел, в которых уровень вакцинации приближается к 100%.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 7 483 человек, зафиксировано 400 летальных исходов, 10 270 пациентов выздоровели. Всего сделали 54 224 теста на COVID-19.