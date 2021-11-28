За последние сутки 26 ноября в мире диагностировали более 483 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом.

Согласно данным сайта Worldometers, больше всего новых случаев обнаружили в Германии, Британии и Франции.

В частности, в Германии зафиксировали более 49 тысяч, в Британии – более 39 тысяч и во Франции – более 37 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Россия и Польша. Украина – на 12 месте.

Больше всего смертей в сутки от коронавируса в России (1239), Индии (621), Украине (568).

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Германии, Британии, Франции. По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина, Польша.

За все время пандемии излечились от болезни 236 074 305 человек. В настоящее время насчитывается более 20 млн активных случаев заболевания. С начала пандемии подтверждено 5 212 948 смертей от COVID-19.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 7 483 человек, зафиксировано 400 летальных исходов, 10 270 пациентов выздоровели. Всего сделали 54 224 теста на COVID-19.