За сутки 26 ноября в Донбассе патрули ОБСЕ зафиксировали 805 нарушений режима прекращения огня.

Согласно отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в Донецкой области зафиксировали 612 нарушений режима прекращения огня, в том числе 32 взрыва (3 взрыва в воздухе, 1 разрыв боеприпаса и 28 взрывов неопределенного происхождения).

Большинство нарушений (491) произошло в районе восточнее н. п. Гранитное (подконтрольный правительству, 60 километров южнее Донецка) и, по оценке, были частью учений с боевой стрельбой.

В Луганской области Миссия зафиксировала 193 нарушения режима прекращения огня, в том числе 48 взрывов неопределенного происхождения.

Большинство нарушений произошло в районе к югу от неподконтрольного правительству Луганска, а также в районах к югу и юго-западу от участка разведения в районе н.п. Золотое (подконтролен правительству, 60 километров к западу от Луганска).

По оценке, нарушения режима прекращения огня, зафиксированные возле Луганска и недалеко от н.п. Металлист (неподконтрольный правительству, 7 километров северо-западнее Луганска), были частью учений с боевой стрельбой.

Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе штаб зафиксировал пять нарушений перемирия со стороны террористов.