Из аэропорта Минска в Ирак вылетел пятый гуманитарный рейс, который вывез 418 мигрантов, застрявших на польско-белорусской границе.

Об этом сообщила авиакомпания Iraqi Airways, а детали пишет белорусское издание Zerkalo.

Всего в Ирак вывезли уже 1 876 человек. Сколько еще остается — неизвестно, однако всего более тысячи мигрантов выразили желание вернуться домой.

Оставшиеся мигранты перед этим штурмовали границу Польши и Беларуси, были ранены двое польских военных. Во время инцидента беларусские службы ослепляли польских офицеров и солдат лазерами и стробоскопом.

Напомним, что спустя неделю после начала гуманитарного кризиса на белорусско-польской границе, мигранты толпой пошли к КПП Брузги-Кузница, чтобы прорваться в ЕС. Польские службы терпеливо объясняли мигрантам, что они стали жертвами лжи режима Александра Лукашенко, поэтому стоит задуматься над возвращением домой.