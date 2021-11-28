Министерство цифровой трансформации Украины 1 декабря запускает бета-тест декларирования местожительства онлайн на портале «Дія».

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в соцсети Facebook.

— Это одна из самых популярных и самых сложных в получении госуслуг. Из-за бюрократической сложности каждый третий украинец живет не по месту регистрации, а более миллиона человек живет без регистрации вообще. Чтобы сообщить государству, где вы живете сейчас, необходимо отстоять несколько очередей и собрать немало бумажных документов, – написал Михаил Федоров.

По его словам, Минцифры полностью изменяет формат услуги, цифровизируя и упрощая ее.

— Заполнение короткого заявления онлайн в удобное для вас время, вместо очередей и посещений госучреждений. Пол года назад на Diia Summit мы запустили услугу для 7 городов, теперь масштабируем ее почти на всю страну. Услугу можно будет получить за 1 рабочий день. 5 ноября ВРУ поддержала соответствующий законопроект в целом, – добавил Михаил Федоров .

Напомним, что в приложении «Дія» убрали функцию «удалить сертификат», поскольку были случаи, когда пользователи случайно удаляли сертификат из «Дії» в самый неподходящий момент.