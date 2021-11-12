В приложении «Дія» убрали функцию «удалить сертификат».

Об этом вицепремьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Телеграмме.

Федоров сообщил, что прочитал пост в Фейсбуке, как пользователь случайно удалил сертификат из «Дії» в самый неподходящий момент.

— Кнопка удалить одна из первых, когда открываешь меню сертификата. Мы идентифицировали эту проблему ранее, опираясь на пользовательский опыт. И убрали вообще данную функцию «удалить сертификат», — заявил Михаил Федоров.

По его словам, новая версия после одобрения Google/Apple будет доступна всем.

Как сообщалось, Министерство цифровой трансформации Украины упростило процесс генерации COVID-сертификатов в портале «Дія». Подписывать лицом запрос на сертификат больше не нужно.