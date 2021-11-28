По информации журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача, из Управления государственной охраны уволили сотрудников, которые не сбили дрон журналистов-расследователей над государственной резиденцией «Синегора» в карпатском селе Гута, когда там были президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрея Ермак.

Лю этом сообщил Михаил Ткач со ссылкой на источники в подкасте на «Украинской правде».

— Я думаю, что у этой истории (тайных полетов в Гуту, – прим.) будет продолжение. Я знаю, что на данный момент в Управлении государственной охраны идет расследование: они ищут мои источники. Они полагают, что у меня целая сеть источников. И сейчас идут расследования и проверки. Я знаю, что уволили сотрудников УГО, которые не сбили наш дрон, когда мы взлетали над «Синегорой», над этой государственной дачей – о чем президент говорил, что мы нарушили закон. Они должны были его сбить, но не включили какие-то радары, не заметили и не сбили, – сообщил Михаил Ткач.

По словам Михаила Ткача, дрону достаточно было взлететь и показать площадку, на которую сели вертолеты ГСЧС. Сотрудники УГО сразу подошли и запретили снимать, но дрон успел взлететь.

Отмечается, что «Украинская правда» обратилась в УГО за комментарием по поводу этой информации.

Михаил Ткач также располагает информацией, что в МВД теперь думают, как дальше коммуницировать эту историю.

Офис президента якобы писал запрос, чтобы предоставили вертолет, хотя Владимир Зеленский говорил на пресс-марафоне, что ему предложили воспользоваться авиацией ГСЧС те, кто летел с президентом в Гуту, что может указывать на то, что вертолеты использовали с подачи министра Дениса Монастырского.

По словам Михаила Ткача, о планах праздновать день рождения Ермака в Гуте знали широкий круг людей, однако подробности празднования мало кто хотел раскрывать, а само мероприятие было законспирировано.

По данным Михаила Ткача, людей в резиденции было немного. Известно, что партнер Игоря Коломойского Тимур Миндич с семьей прилетел в пятницу за два дня до дня рождения Андрея Ермака. Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев тоже был с семьей. Был там и замглавы Офиса президента Олег Татаров.

Сам президент утверждал, что он там отдыхал с семьей. Журналист подчеркнул, что использование ведомственных вертолетов в частных, а не в государственных целях – вызывает вопросы.

Напомним, что президент Владимир Зеленский подтвердил предположение журналиста Михаила Ткача о том, что он побывал на госдаче в Карпатах с главой ОП Андреем Ермаком в день его именин.