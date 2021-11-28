Правительство Австралии хочет ввести закон, который заставит компании соцсетей раскрывать лица анонимных аккаунтов, публикующих клеветнические комментарии. Это должно дать возможность судиться с обидчиками интернета.

Как пишет hromadske, премьер-министр Скотт Моррисон объявил, что его правительство планирует рассмотреть законопроект, по которому от социальных сетей потребуют собирать персональные данные действующих и новых пользователей, а также разрешать судам получать информацию о личностях анонимных пользователей по делам о распространенной ими клевете.

— Австралийцы заслуживают безопасности в интернете, особенно наши дети и женщины, которые часто становятся объектами онлайн-злоупотреблений. Социальные сети слишком часто могут быть убежищем трусов, где анонимные тролли могут издеваться, преследовать и разрушать жизнь без последствий, – написал Скотт Моррисон в Facebook.

По его словам, компании соцсетей должны будут внедрять процессы для решения жалоб и выполнять распоряжения судей по выявлению троллей или самим нести ответственность за клеветнические комментарии как платформы их распространения.

Отмечается, что это уже не в первый раз Австралия борется с комментариями в соцсетях. В сентябре Высший суд страны постановил, что австралийские СМИ несут ответственность за комментарии в Facebook.

Тогда австралиец Дилан Воллер подавал иск из-за публикаций ряда изданий, в частности, The Sydney Morning Herald и The Australian, из-за комментариев под их новостями о парне в соцсетях.

В 2016 году издание ABC показало сюжет с тогда еще 17-летним Диланом о его содержании в местном исправительном учреждении. Австралийские СМИ опубликовали материалы с фото Дилана в соцсетях, под которыми собиралось много негативных комментариев в его адрес.

После выхода из исправительного учреждения Дилан судился с изданиями, а Высший суд Австралии стал на его сторону.

Напомним, что в бета-версии мессенджера Telegram появилась встроенная функция распознавания текста на изображениях. До сих пор такого не было ни в одном другом мессенджере.