Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков считает открытое Госбюро расследований уголовное дело против главного редактора «Цензор.НЕТ» Юрия Бутусова «идиотизмом и публичным актом выборочного правосудия против инакомыслящего, критикующего власть».

Такое мнение он опубликовал на своей странице в Facebook.

— Возбуждение ДБР дела в отношении Юрия Бутусова – это идиотизм и еще один публичный акт выборочного правосудия против инакомыслящего, критикующего власть. Воскресные торопыги-подхалимы демонстрируют мстительность обиженной власти. И не имеет значения, от самого президента идет команда или от его приспешников. Стыд и позор!, – написал Арсен Аваков.

Напомним, что главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов опубликовал в соцсетях видео, как он в военной форме стреляет из гаубицы с комментарием «По российским оккупантам». Теперь видео о законности действий журналиста будет проверять Государственное бюро расследований.