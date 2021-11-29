Управление государственной охраны заявляет, что никто из его сотрудников не был уволен за то, что не сбил дрон журналиста Украинской правды над государственной резиденцией Синегора в карпатском селе Гута.
Сообщение журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача о том, что из УГО уволили работников, не сбивших дрон журналистов над резиденцией в Гуте, когда там находился президент Владимир Зеленский, в ведомстве назвали фейком.
— Снова вынуждены разочаровать господина Михаила: его профессиональная деятельность никак не повлияла на службу наших военнослужащих. Официально сообщаем: все военнослужащие Управления государственной охраны Украины продолжают выполнять служебные обязанности и обеспечивать безопасность лиц и объектов, по которым осуществляется государственная охрана, – говорится в сообщении.
В Управлении государственной охраны также добавили, что намерены обратиться в суд по этому поводу.
Напомним, что утром в воскресенье, 28 ноября, журналист «Украинской правды» Михаил Ткач заявил, что из Управления государственной охраны уволили сотрудников, не сбивших дрон над госрезиденцией Синегора в карпатской деревне Гута во время его расследования, когда там были президент Украины и глава его Офиса. Он сообщил это, ссылаясь на собственные источники.
Управление государственной охраны заявляет, что никто из его сотрудников не был уволен за то, что не сбил дрон журналиста Украинской правды над государственной резиденцией Синегора в карпатском селе Гута.
Сообщение журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача о том, что из УГО уволили работников, не сбивших дрон журналистов над резиденцией в Гуте, когда там находился президент Владимир Зеленский, в ведомстве назвали фейком.
— Снова вынуждены разочаровать господина Михаила: его профессиональная деятельность никак не повлияла на службу наших военнослужащих. Официально сообщаем: все военнослужащие Управления государственной охраны Украины продолжают выполнять служебные обязанности и обеспечивать безопасность лиц и объектов, по которым осуществляется государственная охрана, – говорится в сообщении.
В Управлении государственной охраны также добавили, что намерены обратиться в суд по этому поводу.
Напомним, что утром в воскресенье, 28 ноября, журналист «Украинской правды» Михаил Ткач заявил, что из Управления государственной охраны уволили сотрудников, не сбивших дрон над госрезиденцией Синегора в карпатской деревне Гута во время его расследования, когда там были президент Украины и глава его Офиса. Он сообщил это, ссылаясь на собственные источники.