Управление государственной охраны заявляет, что никто из его сотрудников не был уволен за то, что не сбил дрон журналиста Украинской правды над государственной резиденцией Синегора в карпатском селе Гута.

Сообщение журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача о том, что из УГО уволили работников, не сбивших дрон журналистов над резиденцией в Гуте, когда там находился президент Владимир Зеленский, в ведомстве назвали фейком.

— Снова вынуждены разочаровать господина Михаила: его профессиональная деятельность никак не повлияла на службу наших военнослужащих. Официально сообщаем: все военнослужащие Управления государственной охраны Украины продолжают выполнять служебные обязанности и обеспечивать безопасность лиц и объектов, по которым осуществляется государственная охрана, – говорится в сообщении.

В Управлении государственной охраны также добавили, что намерены обратиться в суд по этому поводу.

Напомним, что утром в воскресенье, 28 ноября, журналист «Украинской правды» Михаил Ткач заявил, что из Управления государственной охраны уволили сотрудников, не сбивших дрон над госрезиденцией Синегора в карпатской деревне Гута во время его расследования, когда там были президент Украины и глава его Офиса. Он сообщил это, ссылаясь на собственные источники.