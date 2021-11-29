Правительство Германии призвало американский Конгресс отказаться от санкций против трубопровода «Северный поток-2», что якобы может ослабить доверие страны к США.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Axios, в засекреченном документе, который посольство ФРГ в Вашингтоне направило Конгрессу, говорится, что Германия «полна решимости» достичь двусторонних договоренностей с целью укрепления энергетической безопасности Украины и Европы.

В то же время, страна планирует удерживать Российскую Федерацию от злоупотребления трубопроводом. Однако введение санкций против «Северного потока-2» ослабит доверие к правительству США и поставит под угрозу положение о поддержке Украины.

Также в документе отмечается, какие шаги Германия предпримет на национальном уровне, если Россия будет использовать газ как оружие:

будет применять решительные публичные заявления;

будет оценивать прекращение будущих политических встреч;

будет рассматривать ограничения на российские проекты.

Отмечается, что в то же время подробности ограничений не указаны.

Напомним, глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что из-за запуска газопровода «Северный поток-2» Украина становится более подверженной «российскому вторжению».