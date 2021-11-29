Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что главным препятствием вступления Украины в ЕС и НАТО является видение её некоторыми странами сквозь призму их отношений с Россией.

Как сказал он в интервью немецкому изданию Die Zeit, членство Украины в ЕС и НАТО – это только вопрос времени, пишет «Слово и дело».

— Украина – естественная часть европейского и евроатлантического сообщества. Мы понимаем, что в ЕС существует определенный скепсис относительно дальнейшего расширения. И что страна должна отвечать всем Копенгагенским критериям, которых мы достигнем. Впрочем, не это главная преграда для нашего членства в ЕС. И потому мой месседж к ним прост: воспринимайте Украину по ее собственным качествам и добродетелям. Мы заслуживаем того, чтобы на Украину смотрели как на Украину. Отношения с Россией – это одно, отношения с Украиной – это другое, – сказал Дмитрий Кулеба.

Напомним, что 47% жителей Николаева поддерживают вступление в Европейский Союз, а 27% – тепло относятся к России.