47% жителей Николаева поддерживают вступление в Европейский Союз, а 27% — тепло относятся к России.

Об этом свидетельствуют результаты Всеукраинского муниципального опроса, проведенного Международным республиканским институтом совместно с социологической группой «Рейтинг».

Отвечая на вопрос, в какой международный экономический союз стоит вступить Украине, 47% николаевцев выбрали ЕС, 27% — таможенный союз России, Беларуси и Казахстана, 16% выбрали другие варианты, а 10% не смогли определиться.

При этом количество жителей Николаева, поддерживающих вступление Украины в ЕС за последние пять лет выросло. 9% горожан относятся к ЕС очень тепло, 36% — тепло, 34% нейтрально, 16% — холодно или очень холодно.

Также 40% респондентов поддержали вступление Украины в НАТО, 35% — выступили против. Приверженцев Североатлантического Альянса в Николаеве за последние годы тоже стало больше.

Результаты исследования показали, что свое отношение к России 20% горожан назвали «очень холодным», 17% — «холодным», 32% — «нейтральным», 19% — «теплым» и 8% — «очень теплым».

При этом Николаев находится на 6-й позиции в списке городов по лояльности к РФ. Теплее к России относятся только в Северодонецке, Мариуполе, Харькове, Одессе и Запорожье. Стоит отметить, что за последние два года к России в Николаеве стали относиться немного прохладнее.

Вместе с тем незначительно уменьшился и уровень поддержки США. 9% горожан ответили, что очень холодно относятся к Соединенным Штатам, 17% — холодно, 40% — нейтрально, 27% — тепло и 4% — очень тепло.

К Китаю большинство горожан (56%) относятся нейтрально, 21% — тепло и очень тепло, 17% — холодно и очень холодно.

Больше всего николаевцы симпатизируют Канаде: 43% относятся тепло или очень тепло, 38% — нейтрально, 13% — холодно и очень холодно.

Опрос проведен Социологической группой «Рейтинг» в период с 12 мая по 3 июня 2021 в 24 городах Украины (в Киеве и всех областных центрах, включая Мариуполь в Донецкой области и Северодонецк в Луганской области). Опросы проводились путем личных интервью в домах 19 196 постоянных жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше. Данные были взвешены, чтобы отразить общее население этих городов по возрасту и полу. Статистическая погрешность не превышает 3,5%, а коэффициент досягаемости в среднем составляет 65%.

Ранее сообщалось, что больше трети жителей Николаева считают, что русский язык должен стать вторым официальным языком в Украине.