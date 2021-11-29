Консилиум врачей, занимающихся лечением экс-президента Грузии Михеила Саакашвили после 50-дневного голодания, диагностировал у него синдром посттравматического стрессового расстройства.

Об этом журналистам сказала руководитель консилиума врачей, президент центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани, сообщает Цензор.НЕТ.

— По предварительным результатам, которые я могу сообщить, подтверждается синдром посттравматического стрессового расстройства, что имеет связь с фактом пыток в тюрьме и в системе, есть также неврологическая симптоматика. Вы знаете, что речь идет об энцефалопатии, которая является результатом голодовки. Пациенту требуется стационарное мультидисциплинарное лечение-реабилитация, – сказала Мариам Джишкариани.

В то же время она подчеркнула, что у Михеила Саакашвили нет такого психического расстройства, чтобы он не смог завтра явиться на судебный процесс.

— Решение о судебном процессе он примет сам, у него не отмечается такого психического расстройства, чтобы он не смог явиться в суд. Решение в связи с этим он принимает сам, – сказала Мариам Джишкариани.

Напомним, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили в очередном послании к своим сторонникам заявил, что готов предстать перед свободным и справедливым судом, и доказать свою невиновность.