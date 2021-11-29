Очередная попытка массового пересечения польско-белорусской границы произошла возле Мельника. В польских солдат прицельно метали тяжелые камни вооруженные люди в белорусской военной форме.

Об этом с места событий передает Gazeta Wyborcza.

В понедельник, 29 ноября, польские пограничники выпустили сводку произошедшего на границу.

Так, за воскресенье границу пытались форсировать 92 беженца. Сотрудниками пограничной службы было вынесено 7 постановлений о выдворении с территории республики.

На участке, охраняемом пограничным постом в Мельнике, группа из 33 иностранцев при поддержке белорусских служб намеревалась форсировать границу. Именно в этом районе границе в польских военнослужащих кидали тяжелые предметы люди в военной форме Беларуси.

Напомним, пограничная служба Польши рассказала о новых попытках пересечения границы в ночное время суток.