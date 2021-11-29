Консультант главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош обратился к Владимиру Зеленского с советом прекратить «мочить» журналиста Юрия Бутусова.

Текст обращения он разместил в Facebook.

— Я не демократ… И считаю своей главной обязанностью защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Но хочу обратиться к верховному главнокомандующему и его непосредственным подчиненным: свобода слова в нашем государстве – одна из основных ценностей. И «мочить» журналистов-государственников нельзя, — начал экс-глава «ПС».

В частности, он разъяснил, что Бутусов не принадлежит к «кремлевской» сетке телеканалов, а значит он патриот и не «пропагандистский рупор».

— Это украинские журналисты. И тут, ребята, вы попали «в штангу». Лучше сдайте назад, потому что будет беда. А перед возможным широкомасштабным вторжением войск «Эрефии» ваши действия выглядят как провокация. Не будите лихо, — написал Дмитрий Ярош.

Напомним, что главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов опубликовал в соцсетях видео, как он в военной форме стреляет из гаубицы с комментарием «По российским оккупантам». Теперь видео о законности действий журналиста будет проверять Государственное бюро расследований.