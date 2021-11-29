Здоровье экс-президента Михеила Саакашвили, содержащегося в военном госпитале Гори, не мешает ему появиться на судебном процессе.

Об этом пишет «Кавказский узел».

Сразу несколько медицинских комиссий пришли к выводу, что состояние Саакашвили позволяет вывезти его на суд в Тбилиси.

— По предварительным результатам, которые я могу сообщить, подтверждается синдром посттравматического стрессового расстройства, что имеет связь с фактом пыток в тюрьме и в системе, есть также неврологическая симптоматика. Вы знаете, что речь идет об энцефалопатии, которая является результатом голодовки. Пациенту требуется стационарное мультидисциплинарное лечение-реабилитация. Решение о судебном процессе он примет сам, у него не отмечается такого психического расстройства, чтобы он не смог явиться в суд. Решение в связи с этим он принимает сам, — дала экспертную оценку глава медцентра «Эмпатия» Мариам Джишкариани.

Лечащий врач политика также не против появление своего подопечного в судебном зале.

— Я навещу его отдельно и, наверное, потом мы соберемся вместе с главным врачом. Врачи должны сделать заключение. На мой взгляд, это заключение будет обнародовано сегодня, но предыдущие две комиссии сказали, что его присутствие возможно. Не думаю, чтобы что-то изменилось, — разъяснил Николоз Кипшидзе.

Напомним, в Тбилисском суде проходит заседание по делу бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. Во дворе возле суда собрались сотни его сторонников, которые кричат «Миша, Миша!».