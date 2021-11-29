Сегодня, 29 ноября, в Тбилисском суде проходит заседание по делу бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. Во дворе возле суда собрались сотни его сторонников, которые кричат «Миша, Миша!».

Об этом сообщается в Teltgram-канале РИА Новости.

В суде рассматривается дело о жестком разгоне митинга 7 ноября 2007 года. Михеил Саакашвили впервые появится на публике после задержания.

Издание сообщает, что усиленные наряды полиции не пускают участников акции и журналистов близко к зданию.

Напомним, что консилиум врачей, занимающихся лечением экс-президента Грузии Михеила Саакашвили после 50-дневного голодания, диагностировал у него синдром посттравматического стрессового расстройства.

Ранее сообщалось, что состояние здоровья экс-президента Грузии Михеила Саакашвили улучшилось.