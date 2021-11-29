Уровень вакцинации от коронавируса в Николаеве превышает аналогичный показатель по стране.

Такую информацию озвучил первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков во время аппаратного совещания сегодня, 29 ноября, сообщает пресс-служба городского совета.

— Николаев является примером для других городов. Уровень вакцинации в Николаеве достаточно серьезно превышает и областной, и государственный показатели, – сказал Виталий Луков.

К примеру, сейчас две прививки уже сделали 153092 николаевцам, одну прививку получили 176525 человек. Что составляет почти 40% и более 45% населения соответственно.

Активно вакцинируют беременных и детей от 12 до 18 лет. По информации начальника управления здравоохранения Ирины Шамрай, уже привиты больше 1 тысячи детей и более 150 беременных.

Кроме этого вице-мэр Анатолий Петров сообщил, что в настоящее время вакцинировано почти 100% педагогических работников школ, 96% работников детских садов, 89% работников учреждений культуры и 86% работников детско-юношеских спортивных школ. Сегодня только 2 школы переведены на дистанционную форму обучения, произошло это в связи со случаями заболевания на коронавирус.

— Отмечу, что 17 департаментов и управлений городского совета имеют 100 процентов вакцинированных работников. У остальных структурных подразделений городского совета показатель вакцинации составляет 80-95 процентов. Фактически, по исполнительным органам городского совета вопрос вакцинации закрыт, не вакцинированными остались только те люди, которые имеют противопоказания. Что касается коммунальных предприятий, то есть такие, где уровень вакцинации составляет почти 100 процентов, и есть такие, где этот показатель составляет 70-80 процентов. Думаю, что ко Дню Святого Николая уровень вакцинации достигнет отметки в 100 процентов, – сказал Анатолий Петров.

Напомним, что за прошедшие сутки в Николаевской области от коронавируса вакцинировали 1904 человека.