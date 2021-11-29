За прошедшие сутки в Николаевской области от коронавируса вакцинировали 1904 человека.

Об этом сообщается на странице Николаевской ОГА в Facebook.

По состоянию на 8:00 29 ноября в регионе всего привили 685 195 человек, в том числе за минувшие сутки — 1904 человека.

Желающих прививали препаратами:

CORONAVAC — 564 (1 доза — 142; 2 доза — 422);

COMIRNATY — 843 (1 доза — 179; 2 доза — 664);

ASTRAZENECA — 207 (1 доза — 7; 2 доза — 200);

MODERNA — 290 (1 доза — 283; 2 доза — 7).

Вакцинировано мобильными бригадами — 6:

CORONAVAC — 0;

COMIRNATY — 6;

ASTRAZENECA — 0;

MODERNA — 0.

Привились в пунктах вакцинации — 657:

CORONAVAC — 211;

COMIRNATY — 220;

ASTRAZENECA — 115;

MODERNA — 111.

В центрах вакцинации — 1241:

CORONAVAC — 353;

COMIRNATY — 617;

ASTRAZENECA — 92;

MODERNA — 179.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 28 ноября в Николаевской области выявлено 401 новый подтвержденный случай коронавируса.