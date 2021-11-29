За прошедшие сутки в Николаевской области от коронавируса вакцинировали 1904 человека.
Об этом сообщается на странице Николаевской ОГА в Facebook.
По состоянию на 8:00 29 ноября в регионе всего привили 685 195 человек, в том числе за минувшие сутки — 1904 человека.
Желающих прививали препаратами:
Вакцинировано мобильными бригадами — 6:
Привились в пунктах вакцинации — 657:
В центрах вакцинации — 1241:
Ранее сообщалось, что по состоянию на 28 ноября в Николаевской области выявлено 401 новый подтвержденный случай коронавируса.
За прошедшие сутки в Николаевской области от коронавируса вакцинировали 1904 человека.
Об этом сообщается на странице Николаевской ОГА в Facebook.
По состоянию на 8:00 29 ноября в регионе всего привили 685 195 человек, в том числе за минувшие сутки — 1904 человека.
Желающих прививали препаратами:
Вакцинировано мобильными бригадами — 6:
Привились в пунктах вакцинации — 657:
В центрах вакцинации — 1241:
Ранее сообщалось, что по состоянию на 28 ноября в Николаевской области выявлено 401 новый подтвержденный случай коронавируса.