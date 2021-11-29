По состоянию на 28 ноября в Николаевской области выявлено 401 новый подтвержденный случай коронавируса.

Такие данные приводятся на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.

Из всех 107423 (+401) подтвержденных случая по месту жительства:

Николаев – 65208 (+300);

Первомайск – 5927;

Южноукраинск – 3326 (+19);

Вознесенск – 2482 (+1);

Очаков – 1738.

На других территориях, в том числе, в отдельных территориальных общинах, за прошедшие сутки зафиксировано 81 случай COVID-19.

Всего COVID-19 заболели 2847 (+3) работников учреждений здравоохранения, из которых умерло – 44 человека. При этом за сутки выздоровели 337 человек, всего – 94566. Умерло всего от последствий коронавируса 2996 человек, за сутки – 4.

Напомним, что с 26 октября Николаевская область перешла в «красную» зону карантина. В частности, в случае отсутствия у посетителей/персонала зеленого COVID-сертификата или негативного ПЦР-теста (срок действия – 72 часа), в «красной» зоне будет действовать запрет на: