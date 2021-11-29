Российский рэпер Моргенштерн, покинувший территорию Российской Федерации после словестного обвинения в торговле наркотиками со стороны Следственного комитета, ведет переговоры с властями об условиях своего возвращения.

Об этом пишет Znak.

Перед исполнителем поставили две опции – при возвращении все обвинения про торговлю наркотическими веществами из теории вооплощаются в реальность, либо рэпер становится «карманным» для Кремля перед президентскими выборами 2024 года и начинает поддерживать инициативы властей.

— Моргенштерн ничего, кроме деструктивного контента, сейчас не несет в массы. Но лишаться такого лидера общественного мнения среди молодежи, которая через пару лет будет обладать избирательным правом, было бы глупо, — приводит Znak комментарий источника из администрации Путина.

Результаты переговоров пока неизвестны, однако сам певец вместе с семьей пережидает в ОАЭ, а его концертный директор называет договоренности с властями «теоретически возможными».

— И я не вижу в этом ничего постыдного, — заявил он журналистам.

Напомним, музыкальный исполнитель Алишер Моргенштерн выехал за пределы Российской Федерации после недовольства главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Силовик заявил, что рэпер «торгует наркотиками онлайн».

Как сообщалось, в Службе безопасности Украины заявляли, что запрет на въезд на территорию Украину для Алишера Валеева (Моргенштерн) сохраняется.