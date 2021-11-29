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Оформить пенсию и ее перерасчет можно будет на портале «Дія».
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Для оформления выплат пенсионерам больше не придется ходить в госорганы.
— Теперь они смогут сделать это, не выходя из дома, на портале «Дія». Нужно заполнить анкету, загрузить необходимые документы и отправить заявку – и все. В условиях пандемии эти инновации помогут взрослым людям предотвратить лишние риски заболеть в очередях, а также сохранят их здоровье или даже жизнь, – заявил Михаил Федоров.
По словам министра, в новой услуге весь процесс максимально автоматизирован, так, чтобы сократить количество документов, полей для заполнения и время ожидания.
Напомним, что Министерство цифровой трансформации Украины упростило процесс генерации COVID-сертификатов в портале «Дія». Подписывать лицом запрос на сертификат больше не нужно.
Оформить пенсию и ее перерасчет можно будет на портале «Дія».
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Для оформления выплат пенсионерам больше не придется ходить в госорганы.
— Теперь они смогут сделать это, не выходя из дома, на портале «Дія». Нужно заполнить анкету, загрузить необходимые документы и отправить заявку – и все. В условиях пандемии эти инновации помогут взрослым людям предотвратить лишние риски заболеть в очередях, а также сохранят их здоровье или даже жизнь, – заявил Михаил Федоров.
По словам министра, в новой услуге весь процесс максимально автоматизирован, так, чтобы сократить количество документов, полей для заполнения и время ожидания.
Напомним, что Министерство цифровой трансформации Украины упростило процесс генерации COVID-сертификатов в портале «Дія». Подписывать лицом запрос на сертификат больше не нужно.